Перечислены фразы, которые нельзя говорить телефонным мошенникам

Специалист советует не называть мошенникам какие-либо цифры.

Управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин назвал фразы, которые нельзя произносить при разговоре с телефонными мошенниками. Его слова передает агентство "Прайм".

По словам специалистам, в беседе со злоумышленниками не стоит произносить фразы "да" и "нет". Именно эти слова могут быть применены мошенниками в разговоре с теми организациями, которые использую функцию распознавания клиента по голосу.

Кроме того, Редин советует не называть злоумышленникам какие-либо цифры, даже если они на первый взгляд не несут определенного смысла. Также ни в коем случае нельзя называть свои данные или сведения о банковской карте. Специалист напомнил, что банки никогда не звонят клиентам с такими вопросами, так как вся необходимая информация имеется в распоряжении организации. Россиянам также советуют обращать внимание на входящие номера, так как они могут быть подменены. То же касается и SMS.

Редин посоветовал не поддаваться панике при звонках от мошенников, даже если в разговоре идет речь о списании большой суммы денег о счета. В таком случае следует немедленно положить трубку и позвонить по номеру, который указан на обратной стороне банковской карты.

Ранее сотрудники полиции раскрыли мошенничество в сфере автострахования.

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