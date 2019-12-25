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Пенсионерку экстренно спасают после ДТП на Гостилицком шоссе
Вчера, 19:56
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Пенсионерку экстренно спасают после ДТП на Гостилицком шоссе

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На Гостилицком шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. По предварительным данным, пострадала пенсионерка.

На Гостилицком шоссе между КАД и деревней Петровское произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, после аварии медики оказывают помощь пенсионерке, которая находилась за рулем одной из легковушек. По их словам, женщину пытаются привести в сознание.

Судя по опубликованным кадрам, в аварии могли пострадать не менее 3 автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Ранее мы рассказывали о том, что в НИИ Джанелидзе впервые заменили аортальный клапан через маленький разрез. 

Фото: Piter.TV

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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