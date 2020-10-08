Пенсионерка с “заклеенным ртом” из Выборга рассказала, зачем вышла на Петровскую площадь

Вера С. рассказала о своей непростой, но интересной жизни, отношении к Геннадию Орлову и Владимиру Рошковичу, а также о насущных проблемах Выборга.

Наверное, главной звездой прошедшей в Выборге "протестной прогулки", стала пенсионерка Вера С. (полную фамилию женщина попросила не публиковать). Именно пожилая дама с заклеенным ртом и лампадой в руке привлекла внимание большинства СМИ. Ее снимали для фоторепортажей, а фраза "пенсионеры с заклеенными ртами" вошла в большинство заголовков петербургских изданий. Канал Piter.TV познакомился поближе с этой женщиной: она действительно оказалась яркой личностью. Некоторые представления Веры С. могут показаться странными, однако, не вызывает сомнения - что это неравнодушный человек с очень сложной судьбой. Кстати, по ее словам, многие СМИ неверно трактовали образ с заклеенным ртом. Пока "Эхо Москвы" и "Фонтанка" писали, что пенсионерка требовала на площади отставки местной власти, оказалось, что так она хотела почтить память нижегородской журналистки Ирины Славиной. Впрочем, обо всем по порядку.

Мы встретились с Верой С. через день после воскресного мероприятия. Она пришла на прием главы администрации Геннадия Орлова по личным вопросам. Сразу захотелось спросить: почему еще в воскресенье СМИ писали про пенсионерку, которая требует отставки чиновника, а теперь она сама же обращается к нему за помощью. Вера уточняет: она не требовала отставки, а скорее хотела поговорить о проблемах города и страны с людьми. Особенно - о своей жизни и давлении на СМИ.

"На площади я рассказывала о своей жизни, о своей судьбе, о тех тяготах, которые довелось пережить. К администрации у меня нет ничего, ни к кому. Я здесь 70 лет, как будет, так и будет. Мы просто пришли. Я пришла в первую очередь по поводу гибели журналистки в Нижнем Новгороде, меня это потрясло (Ирины Славиной, устроившей акт самосожжения, - прим Ред.). Я купила свечу, чтобы почтить ее память, нигде и ничего не выступала. Да, я сделала одну фотографию "Но Пасаран", мы победим! Возможно, люди подумали, что я кому-то грожу кулаком так. Но я просто говорила "Но пасаран!, - говорит она.

Что касается требований об отставке первых лиц администрации, то Вера призналась, что почти со всеми местными чиновниками она знакома лично. Более того, с кем-то даже общается в дружеском ключе. И вместо отставки предложила вариант совместного обсуждения проблем. Мол, просто с людьми надо поговорить, извиниться за случившееся, и работать всем вместе дальше. Тем более, что с тем же Геннадием Орловым пенсионерка регулярно общается лично на приемах: еще ни разу ей не отказали в диалоге.

"У меня с ним душевные разговоры. Я иду к Шишкину, Никулину на прием, с Рошковичем часто по своим делам мило общаемся, как люди, мне приятно с ними общаться. Как я могу на них обижаться. Просто сложилась такая ситуация. В социальных сетях все недовольны, в каждом доме свои проблемы. Конечно, люди возмущены ситуацией с 700 млн. Но причем тут отставка? К людям надо выйти, объяснить, как все получилось, что просмотрели, что так вышло и за это стоит извиниться. Все хотели поговорить, никакой отставки лично я не требую", - вспоминает женщина

Что касается цели визита к Геннадию Орлову, то пенсионерка обратилась за спонсорской помощью в вопросе выплаты ипотеки. Точнее, возможной будущей ипотеки: пока что у женщины есть только предварительное согласие от банка. У Веры С. есть совместная недвижимость с сыном в Гаврилово, сам сын находится на заработках в Петербурге, и пока что пенсионерка проживает одна. Но она опасается, что рано или поздно сын вернется из Питера, и в этой ситуации хотела бы уступить ему квартиру. А сама - поселиться в Выборге, небольшую квартиру на Ленина она уже выбрала.

"Мой сын, он инвалид детства, 34 года . Инвалид 3 группы. Инвалидность он скрывает. Он работает сейчас в Питере по благоустройству, живет там у тещи. По решению суда мы купили в Гаврилово двухкомнатную, это наше общее. Я живу сейчас в ней. Считаю, будто я в гостях у сына. Но больше я живу у родственников. Здесь в Выборге у меня много родни . Я люблю Выборг, поэтому искала жилье именно здесь. В квартиру в Гаврилово я езжу ночевать, а днем кочую по Выборгу по родственникам", - уточняет Вера.

На наш вопрос, почему с деньгами должна помогать именно администрация, а не сын, особенно в условиях, когда женщина по факту проживает в двухкомнатной квартире, а ребенок - в Петербурге, Вера сослалась на личные взаимоотношения в семье.

- Тут вопрос наших взаимоотношений. Сын конфликтный.

- Но так он живет в Питере?

- А если они завтра разойдутся, куда я пойду. Там я не прописана. Моей доли нет. я для себя давно решила. у сына должна быть отдельная квартира. У меня тоже были всякие варианты. Но единственный разумный - это тот, о котором я говорю. Сейчас комната будет в аренде, пока я не выплачу ипотеку. 7 лет я буду сдавать. Это мое право жить с ним или не жить. Я хочу отдельно ни им в тягость ни себе. Он мне и так всю жизнь помогает и у них сейчас тоже ситуация сложная - маленький больной ребенок.

Найти быстрого решения этой проблемы на приеме не удалось: закон не предусматривает финансирования покупки частной недвижимости из бюджета. Необходимо разобраться: какие льготы предусмотрены пенсионерке, в чем еще может помочь администрация. Слишком уж нестандартное обращение. Впрочем, в жизни Веры - немало нестандартных моментов. Женщина не скрывает, что свою судьбу простой ей не назвать. Живет по некрасовским принципам: неравнодушие, собственное мнение, общественный интерес. Даже на этом приеме помимо личного вопроса успела поднять тему социального жилья в Калинино и асфальтирования дорог в Гаврилово. Впрочем, изначально они запланированы к обсуждению не были, так что Вера С. успела озвучить лишь общие тезисы. Например, что даже в центре Гаврилово нужен свежий асфальт - благо, специализированные предприятия на территории поселения имеются.

В целом история борьбы нашей собеседницы за общественное благо началась еще в начале 200

"В марте 2002 года, когда в первый раз обращалась в администрацию президента, когда закрывали интернат Созонт. Мы как погорельцы вернулись на родину. Мне не на что было содержать сына. Я написала письмо жене Путина в марте 2002 и все завертелось. И пенсионный фонд сразу поддержку начал оказывать, и другие", - вспомнила Вера.

С особым недоверием Вера относится к правоохранителям. По ее словам, те однажды даже упекли активистку в психиатрическую больницу за социальный протест. Женщина тогда написала на стене магазина протестную надпись в защиту детей-соседей, которых, по ее мнению, мучали родители.

"И мой последний крик души - я в Калинино на магазине написала "дети страдают от матери". В прошлом году с апреля по май меня менты в психушку отправили. При этом у меня никакого заболевания нет. У меня просто патологическая подвижность нервных процессов. Это такая ситуационная реакция у личности с гипертимно-неустойчивым типом акцентуации характера. То есть, если происходят какие-то неблагоприятные ситуации, то я скатываюсь в эмоции".

Вот так непросто живется неравнодушной женщине в современном мире. Но она не унывает: по словам Веры С., пенсионерка живет полной жизнью. И с друзьями общается, и в общественной жизни участвует. При необходимости - готова остановить коня или войти в горящую избу. А что при этом к неравнодушным людям окружающие относятся не всегда позитивно, так это правило жизни. И, как обычно, в судьбе русской женщины - всего придется добиваться самой. Благо, энергии у Веры С. хватает, это мы точно поняли.

Видео: Piter.TV