Пожилая петербурженка перечислила 1,1 млн рублей "мастеру инвестиций" из Skype

Она перевела деньги на разные счета, используя мобильное приложение банка.

Накануне в полицию Приморского района Петербурга обратилась 70-летняя женщина и заявила о факте мошенничества. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам пенсионерки, в период с 18 января по 10 февраля неизвестный через Skype убедил ее вложить деньги в торговлю инвестиционными бумагами. Женщина перевела 1,1 млн рублей на разные счета, используя мобильное приложение банка.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Петербурге пенсионерка отдала лжесыну 250 тысячи рублей, чтобы спасти его от беды.

Фото: Piter.TV