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Пожилая петербурженка пострадала из-за упавшей во время урагана ветки
Сегодня, 12:42
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Пожилая петербурженка пострадала из-за упавшей во время урагана ветки

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За последние сутки спасатели выдвигались на борьбу со стихией 62 раза.

За прошедшие сутки штормовая погода в Северной столице привела к падению деревьев в нескольких районах. Один из таких инцидентов привёл к травмированную пожилой женщины: на неё упала тяжёлая ветка. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу. 

В ведомстве отметили, что 3 июня петербургские спасатели выдвигались на борьбу со стихией 62 раза.

В 55-ти случаев сотрудники МЧС ликвидировали последствия падения деревьев и веток. Ещё 3 были связан с устранением угрозы падения элементов кровли, а 4 относились к прочим выездам, связанным со штормом.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Пискаревском у мальчика в руках взорвалась игрушечная граната.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Александр Канев) (носит иллюстративный характер)

Теги: падение деревьев, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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