Прокуратура Петербурга требует выплатить пенсионерке 500 тысяч рублей за падение на наледи

Пенсионерка после падения на гололеде ходила с ходунками

В прокуратуру Приморского района обратилась 72-летняя местная жительница, получившая травму в результате падения на гололеде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в марте 2023 года женщина выходила из парадной дома на улице Дибуновской и поскользнулась на наледи, упав на левый бок, почувствовала хруст и сильную боль.

Скорая помощь отвезла пострадавшую в больницу, где ей диагностировали множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза. Петербурженка провела месяц в больнице. Реабилитация была длительной, пострадавшая ходила с ходунками, а сейчас ходит с палочкой.

Проверка прокуратуры показала, что падение пострадавшей произошло вследствие ненадлежащей уборки территории ООО "Жилкомсервис № 2 Приморского района".

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать 500 тысяч рублей для пенсионерки.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга разбирается с граффити на домах.

Фото: Piter.TV