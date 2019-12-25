Петербургская пенсионерка обварилась кипятком в ванной

Женщина помещена в реанимацию в тяжёлом состоянии.

В среду, 11 октября, в Красногвардейском районе Петербурга была госпитализирована 66-летняя жительница одного из домов по Ленской улице. Пенсионерка доставлена в реанимацию после того, как она ошпарилась кипятком в ванной. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что пострадавшая получила ожоги спины, ягодиц, голеней и бёдер II—V степени во время водных процедур: из крана неожиданно пошёл кипяток. Она находится в тяжёлом состоянии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что банку с наличными украли из-за дивана 97-летней пенсионерки в Киришах.

Фото: Piter.TV