Мошенники оставили пенсионерку из Петербурга с купюрами "банка приколов" вместо настоящих 100 тысяч рублей

В Петербурге пара мошенников обманули пожилую женщину на 100 тысяч рублей.

Петербургские мошенники проникли в квартиру пенсионерки, представившись сотрудниками пенсионного фонда. В результате доверчивая пожилая женщина самостояельно "подарила" злоумышленникам 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции разыскивают двух мошенников. Согласно опсианию, преступников было двое - молодой смуглый мужчина и девушка в очках.

Злоумышленники "отработали" свои деньги в квартире Красногвардейского района Петербурга, которая расположена на шоссе Революции.

Известно, что 16 мартак пенсионерке 83 лет пришла двое неизвестных. Преступники представились хозяйке сотрудниками пенсионного фонда. Под предлогом "обмена денег" мошенники подменили настоящие сто тысяч рублей на купюры "банка приколов", после чего исчезли с места преступления.

По словам пострадавшей, незванные гости были в перчатках.