  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пенсионерка и ребенок погибли при пожаре в Ленобласти
Сегодня, 14:42
249
smirenny

Пенсионерка и ребенок погибли при пожаре в Ленобласти

0 0

Четверо потеряли крышу над головой.

Как стало известно, в ночь на 30 мая в Кингисеппском районе области произошел пожар, в котором погибли двое. Сообщается, что горел четырехквартирный деревянный дом – четверо человек потеряли кров. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

Пожарные получили сигнал о пожаре в в деревне Захонье-2 в 00:17 ночи. В 1:55 огонь удалось локализовать, проливка и разбор завалов продолжались до полудня. Сообщается, что дом выгорел полностью.

При пожаре погибли 11-летний мальчик и 60-летняя женщина. Четверо спаслись: троих разместили в маневренном фонде администрации Большелуцкого поселения, а один отправился к родственникам.

Причины возгорания пока неизвестны. 

Напомним, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, а также не следует оставлять электроприборы без присмотра. Телефоны экстренных служб: 112 (единая служба спасения) и 101 (пожарные, мчс).

Ранее мы писали, что женщина пострадала в результате пожара в Калининском районе.

Фото: pixabay

Теги: пожар, пожар погибла пенсионерка, ребенок погиб при пожаре
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии