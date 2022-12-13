Пенсионеры смогут бесплатно посещать Русский музей с апреля

Посетители, претендующие на бесплатное посещение, могут получить билеты только в кассе музея.

Стало известно, что Русский музей в Петербурге вводит бесплатный день для пенсионеров с 1 апреля. Дети до 14 лет также могут бесплатно посещать музей, рассказали в группе музея во "Вконтакте".

Впервые пенсионеры получили возможность посетить Русский музей бесплатно. Посетители, претендующие на бесплатное посещение, могут получить билеты только в кассе музея. При себе необходимо иметь нужные документы.

Ранее Лувр приостановил работу из-за забастовки сотрудников в связи с пенсионной реформой.Сегодня посетители не смогут попасть в музей.

Фото: Piter.tv