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Пенсионеры смогут бесплатно посещать Русский музей с апреля
Сегодня, 20:47
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Пенсионеры смогут бесплатно посещать Русский музей с апреля

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Посетители, претендующие на бесплатное посещение, могут получить билеты только в кассе музея.

Стало известно, что Русский музей в Петербурге вводит бесплатный день для пенсионеров с 1 апреля. Дети до 14 лет также могут бесплатно посещать музей, рассказали в группе музея во "Вконтакте". 

Впервые пенсионеры получили возможность посетить Русский музей бесплатно. Посетители, претендующие на бесплатное посещение, могут получить билеты только в кассе музея. При себе необходимо иметь нужные документы. 

Ранее Лувр приостановил работу из-за забастовки сотрудников в связи с пенсионной реформой.Сегодня посетители не смогут попасть в музей.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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