Первоклассник на самокате попал под колеса авто на Альпийском переулке

У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб руки.

В понедельник, 27 сентября, во Фрунзенском районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадал 7-летний мальчик, ученик 1 класса. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Школьник попал под колеса авто на Альпийском переулке. Он ехал на механическом самокате. Ребенка увезли в Детскую городскую больницу №1 в удовлетворительном состоянии. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб руки.

За рулем автомобиля был пенсионер. Первоклассник проживает в благополучной семье, которая не состоит на учете в ПДН.

Ранее спасатели вырезали водителя из искореженного авто на трассе "Кола".

Фото: pexels.com