Пенсионер погиб в ДТП под Тосно

Пожилой мужчина был сбит машиной на пешеходном переходе на трассе М-10.

29 июня примерно в 13 часов на нерегулируемом пешеходном переходе трассы М-10 "Россия" близ Тосно автомобиль Skoda Fabia сбил мужчину, переходившего дорогу. Пешеходу было примерно 60 лет, от удара он погиб на месте.

Обстоятельства смертельного ДТП выясняют сотрудники ГИБДД. В данный момент устанавливаются причины произошедшего.

Ранее суд Петербурга отправил в колонию мужчину, сбившего велосипедиста на Ораниенбаумском проспекте.

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