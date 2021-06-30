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Пенсионер погиб в ДТП под Тосно

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Пожилой мужчина был сбит машиной на пешеходном переходе на трассе М-10.

29 июня примерно в 13 часов на нерегулируемом пешеходном переходе трассы М-10 "Россия" близ Тосно автомобиль Skoda Fabia сбил мужчину, переходившего дорогу. Пешеходу было примерно 60 лет, от удара он погиб на месте. 

Обстоятельства смертельного ДТП выясняют сотрудники ГИБДД. В данный момент устанавливаются причины произошедшего. 

Ранее суд Петербурга отправил в колонию мужчину, сбившего велосипедиста на Ораниенбаумском проспекте.

Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП. Санкт-Петербург

Теги: авария смертельная, дтп и чп, ленобласть, сбитый пешеход, смерть на зебре, тосно, трасса м-10
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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