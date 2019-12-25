90-летний петербуржец отдал банковским мошенникам более 5 млн рублей

Приметы мужчина не запомнил в силу возраста.

В Петербурге очередной пенсионер стал жертвой банковских мошенников. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

90-летний мужчина обратился к стражам порядка 8 сентября. Он рассказал, что еще 14 июня ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, уговорил перевести деньги якобы на безопасный счет. Тогда пенсионер перевел 3,3 млн рублей.

В середине июня к пожилому мужчине домой приходил еще один незнакомец. Пенсионер отдал ему еще 2 млн рублей. Приметы преступника потерпевший не запомнил в силу возраста.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее в Колпино злоумышленник обманул пенсионерку на 14 000 рублей.

Фото: Piter.TV