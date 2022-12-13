Пенсионер из Петербурга перевёл 1,4 млн рублей лжесотруднику ЦБ

Мошенник общался с пожилым мужчиной через мессенджер.

В четверг, 26 декабря, в полицию обратился 69-летний пенсионер с заявлением о мошенничестве. Мужчина перевёл 1,4 млн рублей неизвестному аферисту, который общался с ним через мессенджер. Об этом стало известно Piter.TV.

Заявитель сообщил, что вечером 18 января ему позвонил гражданин, который представился сотрудником службы безопасности ЦБ РФ. Он ввёл пенсионера в заблуждение, убедив под предлогом обеспечения безопасности денежных средств на банковском счёте проследовать в отделения двух банков и перевести оттуда деньги на указанные счета.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали лжесантехников, которые выманивали деньги у пожилых граждан.

Фото: Piter.TV