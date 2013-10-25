Пенсионер из Выборга стал жертвой телефонных мошенников

Жулики выманили почти 900 тысяч рублей по телефону у клиента Сбербанка

Полиция Выборга разбирается в обстоятельствах мошеннических действий, предпринятых неизвестными в адрес 74-летнего жителя города. По предварительным данным, в течение трех дней подряд представившиеся сотрудниками Сбербанка люди побуждали пенсионера переводить деньги с его счетов по предоставленным ими данным под угрозой потери сбережений. Поверив в опасность для своих накоплений, пенсионер сообщил злоумышленникам все сведения для вывода денег, включая коды из сообщений, а также обналичил и перевел деньги через банкомат по указанным реквизитам.

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено 4 мая, хотя общение с мошенниками происходило с 16 по 19 апреля.

Вывод денег со счетов фальшивыми сотрудниками службы безопасности Сбербанка - один из наиболее распространенных видов мошенничества, но далеко не единственный. Недавно пенсионерка из Ленобласти отдала взятые в кредит деньги обманщикам, предлагавшим сделать в ее квартире ремонт.

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