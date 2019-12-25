Пенсионер из Сестрорецка раскусил хитрую схему мошенников и сдал их полиции

Злоумышленники пытались выманить у мужчины деньги под предлогом, что его внук попал в аварию.

Полиция Петербурга поймала аферистку благодаря бдительности 81-летнего жителя Сестрорецка. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Пенсионер обратился за помощью к стражам порядка 9 сентября. Он заявил, что неизвестные люди пытаются выманить у него деньги.

Пожилому мужчине на домашний телефон позвонила женщина. Она сказала, что внук пенсионера якобы стал виновником ДТП. Чтобы спасти родственника от уголовной ответственности, нужно заплатить 200 тысяч рублей.

Позже к дому мужчины подъехал таксист. Его опросили и выяснили, куда нужно было привезти деньги. Подозреваемую задержали на Сиреневом бульваре. Ею оказалась 36-летняя безработная.

В настоящий момент женщину посадили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители проверяют причастность задержанной к другим преступлениям.

Ранее в Петербурге задержали участкового, продавшего квартиру умершего мужчины.

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