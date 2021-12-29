Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам 12 млн рублей, боясь потерять квартиру

Пожилой житель Калининского района Петербурга отправил телефонным мошенникам 12 млн рублей. Аферист представился сотрудником службы безопасности одного из банков, где заявитель хранил средства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел накануне, 21 января. Мошенник убедил пострадавшего в том, что хакеры списывают с его счетом крупные суммы денег и под залог квартиры дедушки берут кредиты. Злоумышленник пытался уговорить пенсионера продать квартиру.
Через банкоматы пожилой мужчина перевел часть средств. Еще 5,5 млн рублей он передал незнакомцу, который пришел к пострадавшему в гости.
По факту случившегося возбудили уголовного дело. Нарушителей закона уже разыскивают.
Ранее на Piter.tv сообщили, что пенсионерка из Петербурга смогла предотвратить преступление телефонных мошенников.
Фото: Pexels
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