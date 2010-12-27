Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Пенсионер из Ленобласти подорвался на мине времен ВОВ
Сегодня, 9:02
0
lesjasap
120

Пенсионер из Ленобласти подорвался на мине времен ВОВ

0
 
 

Пожилой мужчина взорвался, наступив на старую военную мину.

Правоохранительным органам стало известно, что вечером 26 сентября пенсионер погиб, наступив на боеприпас времен Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в частном доме 62-летнего жителя города Подпорожье на Новгородской улице. Тело мужчины обнаружили в пристройке. Врачи определили смерть от минно-взрывной травмы. 
 
Сотрудники полиции нашли в сарае погибшего хозяина три старые военные минометные мины. Все боеприпасы были сильно подвержены коррозионному процессу. В настоящее время опасные находки перенесены в безопасное место. Ими занимается группа взрывотехников.
Теги: вов , ленобласть , пенсионеры
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5