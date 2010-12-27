Пенсионер из Ленобласти подорвался на мине времен ВОВ

Пожилой мужчина взорвался, наступив на старую военную мину.

Правоохранительным органам стало известно, что вечером 26 сентября пенсионер погиб, наступив на боеприпас времен Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в частном доме 62-летнего жителя города Подпорожье на Новгородской улице. Тело мужчины обнаружили в пристройке. Врачи определили смерть от минно-взрывной травмы.

Сотрудники полиции нашли в сарае погибшего хозяина три старые военные минометные мины. Все боеприпасы были сильно подвержены коррозионному процессу. В настоящее время опасные находки перенесены в безопасное место. Ими занимается группа взрывотехников.