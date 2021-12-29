Пенсионер из Кудрово купил у мошенников акции за 1,2 млн рублей

Было возбуждено уголовное дело.

Очередной пенсионер из Ленобласти стал жертвой мошенников. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию обратился 71-летний житель Кудрово и рассказал, что зарегистрировался на одном сайте. После этого "представитель компании" убедил мужчину купить акции на 1,2 млн рублей. Незнакомец сообщил пенсионеру, что тот заработал 44 тысячи долларов. Однако чтобы получить деньги, необходимо перевести на счет компании 14% от суммы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее петербуржцев предупредили о росте числа коронавирусных мошенников.

Фото: Piter.TV