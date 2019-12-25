В Павловске на Новой улице горел гараж

В Павловске сегодня, 13 июня, произошел пожар. На Новой улице в доме № 9 загорелся гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:39. В металлическом гараже размером 8х10 метров происходило горние по весей площади.
Бороться с огнем отправились две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС. Они потушили пламя за 33 минуты.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на Гражданском проспекте загорелся автомобиль "ВАЗ".
Фото: Piter.tv
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