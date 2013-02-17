Павильон "Тропический дом" снова заработал в Ленинградском зоопарке

Павильон "Тропический дом" в Ленинградском зоопарке вновь доступен для посещения, сообщает пресс-служба зоопарка.
Дорогие друзья! Мы рады сообщить, что "Тропический дом" вновь открыт. Приглашаем вас посетить обновлённый павильон!
– говорится в заявлении пресс-службы.
В "Тропическом доме" живут ленивцы, обезьяны, попугаи, мары и другие животные, предпочитающие теплый климат.
Ранее в Ленинградском зоопарке показали, что ест таинственный питомец.
Фото: Ленинградский зоопарк
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