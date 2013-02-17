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Павильон "Тропический дом" снова заработал в Ленинградском зоопарке
Сегодня, 16:39
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Павильон "Тропический дом" снова заработал в Ленинградском зоопарке

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В нем живут животные, предпочитающие теплый климат.

Павильон "Тропический дом" в Ленинградском зоопарке вновь доступен для посещения, сообщает пресс-служба зоопарка.

Дорогие друзья! Мы рады сообщить, что "Тропический дом" вновь открыт. Приглашаем вас посетить обновлённый павильон!

– говорится в заявлении пресс-службы.

В "Тропическом доме" живут ленивцы, обезьяны, попугаи, мары и другие животные, предпочитающие теплый климат.

Ранее в Ленинградском зоопарке показали, что ест таинственный питомец.

Фото: Ленинградский зоопарк

Теги: ленинградский зоопарк, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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