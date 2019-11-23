Павел Дуров прокомментировал глобальный сбой в работе Telegram

Больше всего сообщений о проблемах поступало от пользователей России, Белоруссии, Украины и Германии.

В субботу, 23 ноября, Павел Дуров рассказал с чем связан глобальный сбой в работе Telegram. Об этом сообщает ТАСС.

Как оказалось, сбой связан с ростом пользователей. Дело в том, что каждый год число пользователей Telegram увеличивается в 1,5. После создатель мессенджера принес извинения пользователям, которые столкнулись со сбоем.

Напоним, что в пятницу, 22 ноября, в Telegram произошли глобальные сбои в работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. По данным сервиса, особенно пострадали российские, белорусские и украинские пользователи. Кроме того, с проблемами столкнулись также пользователи Германии, Нидерландов, Индии и Камбоджи.

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