Павел Дуров прокомментировал глобальный сбой в работе Telegram

В субботу, 23 ноября, Павел Дуров рассказал с чем связан глобальный сбой в работе Telegram. Об этом сообщает ТАСС.
Как оказалось, сбой связан с ростом пользователей. Дело в том, что каждый год число пользователей Telegram увеличивается в 1,5. После создатель мессенджера принес извинения пользователям, которые столкнулись со сбоем.
Напоним, что в пятницу, 22 ноября, в Telegram произошли глобальные сбои в работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. По данным сервиса, особенно пострадали российские, белорусские и украинские пользователи. Кроме того, с проблемами столкнулись также пользователи Германии, Нидерландов, Индии и Камбоджи.
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