Пассажирский порт Петербурга принял танкер Koala

Раньше причалы порта принимали круизные корабли, но пандемия коронавируса и последующие санкции западных государств сделали такие визиты невозможными.

Пассажирский порт Петербурга впервые за последние годы обслуживает грузовое судно, пережившее аварию. Раньше причалы порта принимали круизные корабли, но пандемия коронавируса и последующие санкции западных государств сделали такие визиты невозможными, пишет spb.aif.ru.

Первым подобным случаем за длительный период стало прибытие судна Koala, ходившего под флагом государства Антигуа и Барбуда. Оно вошло в акваторию порта 21 апреля, прибыло из Усть-Луги и останется там до завершения необходимых ремонтных процедур.

Напоминаем, что авария произошла ночью 9 февраля, когда на борту судна, перевозившего крупную партию мазута объемом 130 тысяч тонн, прозвучали три мощных взрыва.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская дамба будет закрыта на техобслуживание до конца мая.

Фото: Пресс-служба Морспасслужбы