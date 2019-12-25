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С сентября за нарушения "масочно-перчаточного" режима в Пулково суд наказал 116 человек
Сегодня, 14:44
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nadezhda_sib

С сентября за нарушения "масочно-перчаточного" режима в Пулково суд наказал 116 человек

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Использование СИЗ в здании аэропорта и в самолете является обязательным.

С 1 сентября Московский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности 116 путешественников, которые не использовали средства индивидуальной защиты. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Тем самым они нарушили постановление правительства города от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Все путешественники отделались предупреждениями. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Люмьер-Холл" временно закрыли из-за нарушения "коронавирусных" ограничений. 

Фото: Аэропорт Пулково / VK 

Теги: масочно-перчаточный режим, пулково, сиз, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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