С сентября за нарушения "масочно-перчаточного" режима в Пулково суд наказал 116 человек

Использование СИЗ в здании аэропорта и в самолете является обязательным.

С 1 сентября Московский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности 116 путешественников, которые не использовали средства индивидуальной защиты. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Тем самым они нарушили постановление правительства города от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Все путешественники отделались предупреждениями.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Люмьер-Холл" временно закрыли из-за нарушения "коронавирусных" ограничений.

Фото: Аэропорт Пулково / VK