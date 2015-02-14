Пассажиропоток на пригородных поездах Петербурга превысил 21 млн человек

Совместно работают Северная Западная пригородная пассажирская компания, Октябрьская железная дорога, администрация Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Количество пассажиров пригородных поездов увеличилось на восемь процентов по всем направлениям, включая Финляндское, Балтийское, Витебское, Московское, Волховстроевское и Петрозаводское. За отчетный период услугами электричек воспользовались более 21 млн человек.

Пресс-служба городского комитета по транспорту сообщила, что наибольшей популярностью пользуются регулярные рейсы по расписанию (так называемые тактовые маршруты). В первом квартале 2025 года такими рейсами воспользовались почти девять миллионов пассажиров, что на 8,8% больше показателя за тот же период предыдущего года.

Совместно работают Северная Западная пригородная пассажирская компания, Октябрьская железная дорога, администрация Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они организовали тактовое расписание пригородных поездов по пяти маршрутам на Финляндском, Балтийском и Витебском направлениях, преимущественно в рабочие дни.

Ранее стало известно, как будет работать транспорт в Петербурге на Пасху.

Фото: СЗППК; Telegram / Начальник транспортного цеха