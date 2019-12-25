Восстановить пассажиропоток на региональные направления до 100% удалось в июле 2020.

Пассажиропоток аэропорта Пулково на региональных направлениях вырос на 10% по сравнению с данными на январь 2020. Об этом Piter.TV узнал в пресс-службе ООО "Воздушные Ворота Северной столицы".

По оперативным данным, в январе 2021 Пулково посетили 638 тыс. пассажиров региональных направлений. Наибольший рост зафиксирован на рейсах в Сочи (+44%), Калининград (+30%) и Новосибирск (+20%).

Всего во втором месяце зимы Пулково обслужил более 900 тыс. пассажиров.

Ранее Piter.TV cообщил о том, что авиакомпания "Белавиа" возобновила перелеты из Минска в Петербург.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково