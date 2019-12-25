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В Кронштадте сотрудники МЧС вскрыли машину, где застрял ребенок
Сегодня, 14:45
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В Кронштадте сотрудники МЧС вскрыли машину, где застрял ребенок

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По предварительным данным, малыш находился один в иномарке. Родители в этот момент были снаружи.

Сегодня, 11 декабря, спасатели вызволили из "Фольксвагена" ребенка, который оказался заперт в машине. По предварительной информации Piter.tv, родители пытались открыть дверь, но без помощи сотрудников МЧС они не справились. 

Инцидент произошел на Мануильской улице в Кронштадте. Спасатели разбили стекло легковушки и достали 1,5-годовалую девочку. 

Обстоятельства случившегося выясняются. Информация о состоянии здоровья ребенка уточняется. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что стали известны подробности гибели маленького петербуржца в стоматологическом клинике.

Фото: Pexels

Теги: застрял в машине, кронштадт, мчс, родители, спасли ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Минус
elavmes
Сегодня 15:15

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Заранее большое человеческое спасибо.
 

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