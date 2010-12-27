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Пассажир упал на пути на станции метро "Достоевская" в Петербурге
Сегодня, 19:33
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nadezhda_sib

Пассажир упал на пути на станции метро "Достоевская" в Петербурге

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Поезда не хотят от станции метро "Площадь Александра Невского" до "Спасской".

Петербуржец упал на пути на станции метро "Достоевская" вечером 5 декабря, сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

Инцидент произошел в 19:25. Из-за ЧС движение по "оранжевой" ветке метро осуществляется от станции метро "Улицы Дыбенко" до станции метро "Площадь Александра Невского". О состоянии пострадавшего не сообщается. 

Сегодня неизвестные сообщили о "заминировании" 22 станций метрополитена, кинологи обследовали все станции. Опасных устройств не обнаружили. 

Фото: Википедия 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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