Пассажир упал на пути на станции метро "Достоевская" в Петербурге

Поезда не хотят от станции метро "Площадь Александра Невского" до "Спасской".

Петербуржец упал на пути на станции метро "Достоевская" вечером 5 декабря, сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

Инцидент произошел в 19:25. Из-за ЧС движение по "оранжевой" ветке метро осуществляется от станции метро "Улицы Дыбенко" до станции метро "Площадь Александра Невского". О состоянии пострадавшего не сообщается.

Сегодня неизвестные сообщили о "заминировании" 22 станций метрополитена, кинологи обследовали все станции. Опасных устройств не обнаружили.

Фото: Википедия