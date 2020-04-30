Пассажирка "Яндекс.Такси" пострадала в тройном ДТП на Пискаревском проспекте

Женщину увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Поздно вечером 18 февраля в Калининском районе Петербурга произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщил "Дорожный инспектор".

По предварительной информации, около 23 часов на Пискаревском проспекте 51-летний водитель "Яндекс.Такси" не справился с управлением автомобиля на скользкой дороге и влетел в стоящие на светофоре машины. В замесе оказались "Фольксваген" компании "СитиМобиль" под управлением 47-летнего мужчины и универсал той же марки с 30-летним водителем за рулем.

В тройном ДТП пострадала 36-летняя пассажирка "Яндекс.Такси". Ее в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.

Ранее мы писали, что в массовом ДТП на ЗСД пострадал человек.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.