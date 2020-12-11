Пассажир облил горячим чаем сотрудницу кафе на станции "Царицыно" в Москве

На станции российского метрополитена "Царицыно" пассажир причинил телесные повреждения сотруднице кафе. Соответствующее заявление сделали сотрудники местной прокуратуры. Специалисты из надзорного ведомства установили, что мужчина пришел в мини-кафе и заказал себе горячий чай. После этого он вылил напиток на сотрудницу. Пострадавшей оказалась 20-летняя девушка, ей потребовалась медицинская помощь. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места. На данный момент установлено, что виновником является 49-летний мужчина. В его отношении ведется уголовное дело.
Прокуратура Московского метрополитена контролирует установление обстоятельств случившегося.
пресс-служба прокуратуры Москвы
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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы
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