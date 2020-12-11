Пассажир облил горячим чаем сотрудницу кафе на станции "Царицыно" в Москве

Против мужчины возбуждено уголовное дело.

На станции российского метрополитена "Царицыно" пассажир причинил телесные повреждения сотруднице кафе. Соответствующее заявление сделали сотрудники местной прокуратуры. Специалисты из надзорного ведомства установили, что мужчина пришел в мини-кафе и заказал себе горячий чай. После этого он вылил напиток на сотрудницу. Пострадавшей оказалась 20-летняя девушка, ей потребовалась медицинская помощь. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места. На данный момент установлено, что виновником является 49-летний мужчина. В его отношении ведется уголовное дело.

Прокуратура Московского метрополитена контролирует установление обстоятельств случившегося. пресс-служба прокуратуры Москвы

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы