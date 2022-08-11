Ему назначили штраф в 20 тысяч рублей.

Пассажир московского метро попытался срезать путь через кабину машиниста. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД Росиси.

Инцидент произошел на станции "Кунцевская". Мужчина подошел к поезду, спрыгнув с платформы на рельсы. Он воспользовался кабиной машиниста, чтобы выйти на другой стороне платформы.

Нарушителя задержала полиция и доставила в отдел. Он объяснил свой поступок желанием сократить путь. Ему назначили штраф в 20 тысяч рублей за нарушение требований в области транспортной безопасности.

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Видео: YouTube / МВД МЕДИА