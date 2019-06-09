Партия Зеленского назвала 20 кандидатов в Верховную раду

Выборы в Верховную раду пройдут 21 июля.

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" назвала 20 своих кандидатов, которые будут участвовать в выборах в Верховную раду. Имена политик озвучил на собрании в Ботаническом саду Киева, 9 июня.

В первую десятку попали глава партии Дмитрий Разумков, представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, эксперт по вопросам реформирования судебной системы Ирина Венедиктова, эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству Светлана Красносельская, руководитель Digital-направления Михаил Федоров, волонтер Давид Арахамия, эксперт по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко, руководитель предвыборного штаба Александр Корниенко, медиа-менеджер Александр Ткаченко, а также борец Жан Беленюк.

Внизу можно ознакомиться еще с 10 потенциальными кандидатами:

По словам главы партии Разумкова, список участников пока еще не окончательный, и в него могут внести изменения. В частности, если на кандидата поступит обоснованная жалоба, то его удалят из списка.

Напомним, что выборы в Верховную раду пройдут 21 июля.