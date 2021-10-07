Партия "Единая Россия" утвердила состав фракции в Госдуме нового созыва

В ее состав вошли 324 человека.

Партия "Единая Россия" утвердила состав фракции в Госдуме восьмого созыва в количестве 324 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале политического объединения 7 октября. Фракцию партии возглавит член высшего совета "ЕР" Владимир Васильев, рассказал на съезде секретарь генсовета Андрей Турчак. Васильев уже был главой думского объединения в период с 2012 по 2017 годы. За него проголосовали единогласно.

В партии рассказали, что в список фракции вошли два депутата-самовыдвиженца – Владислав Резник и Леонид Бабашов. Два избранных от "Единой России" депутата – Александр Авдеев и Ольга Баталина – отказались от мандатов в связи с кадровыми назначениями.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 октября в РФ вступают в силу несколько новых законов.

По итогам минувших думских выборов в России партия "Единая Россия" побеждает с результатом 49,82% голосов. На втором месте – КПРФ с 18,93% голосов. Замыкает тройку лидеров ЛДПР – 7,55%. Кроме перечисленных политических объединений в Думу проходят "Справедливая Россия — за правду" и "Новые люди", которые набрали 7,46 и 5,32 процента голосов соответственно.

Видео: ВК/ЕДИНАЯ РОССИЯ