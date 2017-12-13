Молодой петербуржец разгуливал по городу с 0,58 кг наркотиков

В Невском районе правоохранители задержали наркодилера. Мужчина разгуливал по улицам Петербурга с 580 граммами психотропного вещества за пазухой.

В минувшую среду, 21 февраля, в Северной столице сотрудники полиции задержали наркодилера. Молодой человек разгуливал по городу с 580 граммами психотропного вещества за пазухой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Известно, что правоохранители поймали предполагаемого продавца наркотиков возле дома №7, расположенного на Дальневосточном проспекте. При задержании у подозреваемого был обнаружен целлофановый пакет с белым веществом. Эксперты пояснили, изъятый порошок не что иное, как амфетамин.

Если вина 26-летнего юноши будет доказана, то ему, вероятно, грозит тюремное заключение.

Ранее piter.tv передавал, что у петербуржца обнаружили розовое запрещенное вещество.