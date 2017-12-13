Милые наркотики: у петербуржца обнаружили розовое запрещенное вещество

В Петербурге задержаны мужчины, у которых обнаружили наркотические вещества.

В Петербурге 21 февраля 2018 года были задержаны два гражданина в разных точках города, которые обвиняются в незаконном хранении наркотических веществ.

В первом случае, наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии задержали мужчину в 16.20 у дома № 5 корпус 3 на улице Ворошилова. Нарушителем оказался 24-летний петербуржец, у которого изъяли пакетик с порошкообразным веществом светло-розового цвета. В настоящее время вещество находится на экспертизе.

Во втором случае был задержан 42-летний мужчина. В 21.40 наряд вневедомственная охрана обнаружила подозреваемого у дома №10-А на Петровском. При задержании у него нашли свёрток с порошкообразным веществом белого цвета. Позже запрещенное вещество было изъято и передано на экспертизу.

В настоящее время по данным фактам проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.