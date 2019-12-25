Парковку рядом с соцобъектами в России предложили сделать бесплатной

Депутаты внесли предложение на рассмотрение в законодательном органе.

Депутаты от партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и Дмитрий Гусев внесли законопроект, гарантирующий право на бесплатное пользование платными парковками в местах, которые прилегают к объектам социальной инфраструктуры. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала "360.ru" со ссылкой на текст документа. Парламентарии предлагают определить понятие "объекты социальной инфраструктуры". К ним будут относиться образовательные учреждения, больницы, объекты специализированного жилищного фонда, а также спортивные, культурные организации, религиозные объекты и объекты культурного наследия.

Представьте, мама везет ребенка в школу, мчится в больницу или едет на концерт в местный ДК. Плата за парковку в таких случаях — последнее дело. Мы предлагаем не ломать голову, где припарковаться, не заплатив ползарплаты. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Дмитрий Гусев указал, что нормальный доступ к социальной инфраструктуре повысит качество жизни граждан. Политики заметили, что бесплатные парковочные места в течение 30 минут помогут людям оперативно решать свои вопросы, без спешки и лишних затрат.

В Госдуму внесут проект об увеличении порога долга для запрета на выезд.

Фото: Piter.tv