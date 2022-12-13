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Стадион в Александровском парке переоборудуют в парковку
Сегодня, 12:42
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Стадион в Александровском парке переоборудуют в парковку

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Работы пройдут в связи со скорым открытием Императорской фермы в Пушкине.

Стадион в Александровском парке (Пушкин) переоборудуют в парковку для удобства посетителей Императорской фермы, которая откроется после обновления уже этим летом. Соответствующий конкурс на проектирование и проведение историко-культурной экспертизы объявил Государственный музей–заповедник "Царское Село, пишет "Деловой Петербург"

Представители заповедника отмечают, что стадион не используется по прямому назначению уже несколько десятилетий. Последние годы он служил для выгула лошадей, а трибуны пришли в неудовлетворительный вид.

Парковка будет занимать приблизительно пятую часть стадиона. Остальное пространство будет отдано под развлекательные объекты: у парковки оборудуют зимний каток с искусственным покрытием, площадку для выездки лошадей и проведения различных мероприятий.

Ранее мы сообщили о том, что активы ОСК в Кронштадте выставят на продажу.

Фото: Государственный музей-заповедник "Царское село" (официальный сайт)

 

Теги: александровский парк, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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