Некоторые граждане хотят видеть около неё благоустроенный парк. Другие же категорически против данной затеи, поскольку рядом с ней находится СИЗО “Кресты” и кладбище домашних животных.

Тропинка вдоль железной дороги в Колпино стала "яблоком раздора" между местными жителями. Некоторые граждане хотят видеть около неё благоустроенный парк. Другие же категорически против данной затеи, поскольку рядом с ней находится СИЗО "Кресты" и кладбище домашних животных.

Напротив следственного изолятора расположен сквер, в котором местные жители с удовольствием проводят свой досуг, прогуливаясь с детьми и домашними животными. Однако некоторые граждане давно просят властей благоустроить территорию, чтобы появились скамейки, освещение и урны.

Асфальтированная тропинка начинает свой путь от вокзала, и заканчивается мемориалом "Ижорский Таран", который по документам является уже частью Ленобласти. На этой части территории гуляют "мирные" жители. Однако прилегающая зелёная территория стала популярным местом для любителей алкогольного увеселительного досуга. Именно на этом участке некоторые граждане хотят видеть благоустроенный парк, однако не все. Многих местных жителей "смущает" соседство следственного изолятора.

Колпинцы рассказали "Невским Новостям", что не исключают визитов неблагоприятной публики в новый благоустроенный парк. Также многие жители опасаются кладбища домашних животных, которое существует несколько лет. Краевед Раиса Иволга отметила, что ранее уже звучало предложение благоустроить участок.

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Фото: Невские Новости