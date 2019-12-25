Парк скорой помощи Северной столицы пополнят 45 автомобилей. Соответствующую закупку разместил комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга.
Всего предполагается приобрести 45 автомобилей, в том числе 1 реанимобиль, предназначенный для анестизиолого-реанимационных неонатальных бригад.
Заявки от поставщиков техники принимают до 5 июня.
На приобретение автомобилей из бюджета города выделено 174 миллиона рублей.
Как сообщало Piter.tv, для петербургской скорой помощи ввели лимит времени приезда.
Фото: 03spb.ru
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