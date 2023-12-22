Строительство парка электробусов продолжается в Красногвардейском районе

В данный момент осуществляются работы на площадке №1, где готовятся котлованы для электроснабжения. После этого будут смонтированы навесы для парковки и зарядки электробусов на получившемся фундаменте.

В Красногвардейском районе Петербурга продолжается строительство парка электробусов "ПассажирАвтотранс". Об этом рассказал вице-губернатор города Кирилл Поляков в своём Telegram-канале.

В данный момент осуществляются работы на площадке №1, где готовятся котлованы для электроснабжения. После этого будут смонтированы навесы для парковки и зарядки электробусов на получившемся фундаменте. Кроме того, происходит подготовка площадки для будущего здания мойки электробусов. В настоящее время проводится погружение свай, после чего будет установлен железобетонный фундамент.

На территории парка будут размещены здания, предназначенные для технического обслуживания и ремонта, а также мойки, и производственные участки. Первая очередь парка, на которой будут размещены 100 электробусов, будет запущена уже в этом году.

Ранее мы сообщили о том, что первый технический состав запустили от "Спасской" до "Театральной".

Фото: Telegram / Кирилл Поляков