Парк Героев-пожарных в Купчино готовятся открыть в октябре

Обновленный парк будет располагаться между Софийской улицей, улицей Димитрова и Бухарестской улицей.

Новая зеленая зона во Фрунзенском районе будет расположена рядом с большим жилым комплексом. В парке планируется открытие детских площадок, велодорожек и спортивных зон, также готовится установка сотен опор освещения и скамеек.

В настоящее время на объекте заканчивают работы по строительству и благоустройству. Согласно госконтракту, они должны быть завершены в декабре, однако их получится завершить раньше срока. На этом месте находился заброшенный карьер.

Ранее Piter.TV соообщал о том, что на субботнике в устье Смоленки было собрано более 78 кубометров мусора.

Фото: Piter.TV