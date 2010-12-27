На субботнике в устье Смоленки было собрано более 78 кубометров мусора

Почти три сотни человек приняли участие в экологическом мероприятии.

В субботу, 24 августа, в ходе субботника его участники очистили участок набережной реки Смоленки на Васильевском острове. Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга.

Чище стало на участке набережной от моста Кораблестроителей до перекрестка с ЗСД, также как и на территории будущего парка на Смоленке. Участники субботника собрали более 78 кубометров мусора. В этом приняли участие сотрудники комитета по природопользованию и подведомственных ему учреждений.

В рамках работ специалисты вырубили дикорастущие побеги и высадили новые яблони.

Ранее Piter.TV рассказал, что в Петербурге после масштабной реставрации открылся фонтан в Любашинском саду.

Фото: Instagram / @infoeco_spb