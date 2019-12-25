Петербургские коммунальщики разрабатывают параллельные системы рассчётов за свои услуги

Обе ресурсоснабжающие организации намерены придумать внутренние комплексные решения для работы со счетами клиентов.

ГУП "ТЭК СПб" и ГУП "Водоканал Санкт–Петербурга" планируют разработать автоматизированную систему проведения расчетов с клиентами за теплоэнергию и горячую воду. Соответствующие тендеры с начальными ценами контрактов 754 млн и 400 млн рублей соответственно были опубликованы в конце июня.

Обе ресурсоснабжающие организации намерены придумать внутренние комплексные решения для работы со счетами клиентов. Действующие программы биллинга были созданы ещё в начале 2000–х годов, поэтому требуется повысить качество обслуживания абонентов и оптимизировать процессы.

При этом разрывать отношения с АО "ЕИРЦ СПб" компании не намерены.

Ранее мы сообщили о том, что суды Петербурга вынесли рекордное число решений в пользу ГУП "ТЭК СПб".

Фото: Piter.TV