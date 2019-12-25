Пара из Узбекистана за три года вытянула с пожилой петербурженки более 3 млн рублей

Пенсионерка сама переводила деньги мошенникам.

Накануне в полицию Петербурга обратилась 80-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам пенсионерки, в 2019 году она познакомилась у метро "Звездная" с продавщицей пекарни. Женщины подружились. Через несколько месяцев петербурженке позвонил "родной брат" подруги и попросил деньги. Добрая пенсионерка в течение трех лет стабильно переводила деньги на различные номера телефонов, которые ей давал мужчина.

В 2021 году тон "брата" резко сменился: вместо просьб посыпались угрозы. Тогда пенсионерка поняла, что связалась с мошенниками.

За три года женщина перевела на счета преступников более 3 млн рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержали пару из Узбекистана.

Ранее мы писали, что в Петербурге пенсионерка продала свою квартиру и отдала мошенникам 6,8 миллиона рублей.

Фото: Piter.TV