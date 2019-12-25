Папа Римский планирует посетить Петербург предстоящей весной

Также понтифик посетит столицу России.

Папа Римский Франциск сообщил о своём желании посетить Петербург и Москву в 2023 году. Об этом РИА "Новости" рассказал председатель Союза староверов Леонид Севастьянов, ссылаясь на слова самого понтифика.

Он сказал мне, что в отставку не пойдёт до тех пор, пока не посетит Россию. Папа римский выразил уверенность, что приедет в нашу страну. Россию он особо выделил. Леонид Севастьянов, председатель Союза староверов

В ходе поездки Франциск намерен посетить несколько православных храмов, в том числе — Успенский собор и церковь Святого Папы Римского Мартина I в Москве. В ходе пребывания в Северной столице понтифик совершит прогулку по местам Федора Достоевского.

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Фото: Reuters