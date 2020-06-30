Памятники героям ВОВ в Петербурге получили новое освещение

В этом году подсветку планируют сделать еще для 50 памятников.

Специалисты "Ленсвета" установили светильники для памятника "Морякам-катерникам Балтики" в Кронштадте, мемориала "Сестра" в Сестрорецке и дотов на территории Купчино. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Работы были проведены, чтобы подчеркнуть детали и высеченные на граните имена героев, сделать более выразительными мемориалы.

Отметим, что световое освещение - часть проекта по подсветке памятников, который стартовал в Петербурге в 2020 году. Как отметили в пресс-службе Смольного, в прошлом году световое оформление получили свыше 100 объектов. В этом году подсветку планируют сделать еще для 50 памятников.

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Фото: сайт СПб ГБУ "Ленсвет"