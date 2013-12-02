Памятники Маяковскому и Джалилю в Петербурге получили новую подсветку

"Обновку" приурочили ко Всемирному дню поэзии.

В воскресенье, 21 марта, отмечается Всемирный день поэзии. К этой дате у петербургских памятников поэтам Владимиру Маяковскому и Мусе Джалилю появилась новая подсветка. Об этом сегодня сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Изваяние в память о татарском поэте Мусе Джалиле располагается в зеленой зоне на пересечении Среднего проспекта и Гаванской улицы на Васильевском острове. Джалиль работал военным корреспондентом на Ленинградском фронте во времена Великой Отечественной войны – погиб после плена в немецкой тюрьме в 1944 году.

Памятник- поэту Владимиру Маяковскому располагается между улицами Маяковского и Некрасова.

На брандмауэре дома №91 по Московскому проспекту, который находится у трамвайного парка №1, появилась световая проекция портрета Федора Аполлоновича Пироцкого.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"