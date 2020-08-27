Памятник Пушкину на Площади Искусств помыли третий раз за лето

Причина - птичий помёт, который не только портит внешний вид скульптуры, но и влияет на сохранность материала.

В четверг, 18 июля, художники-реставраторы Музея городской скульптуры провели третью за сезон очистку памятника А.С. Пушкину на Площади Искусств в Петербурге. Причина - птичий помёт, который не только портит внешний вид скульптуры, но и влияет на сохранность материала, сообщили в пресс-службе музея.

Согласно методике музея, профилактический текущий уход за памятниками осуществляется один раз в сезон. Однако памятник поэту стал исключением из-за повышенного внимания птиц к монументу. Виной тому - кормление птиц около него. Пресс-служба напомнила, что гуано влияет не только на внешний вид памятника, но и разъедает поверхностный слой.

Сотрудники музея добавили, что одной из площадок первого Международного джазового фестиваля в Петербурге станет Площадь Искусств. От петербуржцев зависит, каким перед зрителями и слушателями предстанет памятник поэту, подчеркнули они.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт набережных Макарова и реки Смоленки подошел к концу.

Видео: Telegram / Музей Городской Скульптуры