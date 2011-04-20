Реставраторы приводят в порядок памятные доски на Пулковском шоссе

Таблички рассказывают о славных подвигах воинов Ленинградского фронта, защищавших стратегически важные Пулковские высоты.

Перед приближающимся юбилеем Победы реставраторы Музея городской скульптуры Санкт-Петербурга приступили к профилактическому обслуживанию памятников и мемориальных табличек, увековечивающих события Великой Отечественной войны.

Сегодня специалисты выполнили очистку двух мемориальных досок, расположенных на опорах железнодорожного моста над Пулковским шоссе неподалеку от станции "Аэропорт". Таблички рассказывают о славных подвигах воинов Ленинградского фронта, защищавших стратегически важные Пулковские высоты. На поверхности досок выбит текст: "Здесь / в железнодорожной насыпи / поочередно размещались/ штабы 13, 85, 125, и 189 дивизий / героически / отстоявших / Пулковские высоты / в боях 1941-1944 гг.".

Памятные доски изготовлены из алюминиевых, медных и латунных сплавов по дизайну архитектора В.Д. Попова и были торжественно открыты в 1968 и 1979 годах. Их расположение поблизости от загруженной автомагистрали делает уязвимым к неблагоприятным воздействиям внешней среды.

Ранее мы сообщили о том, что новую Аллею Памяти в честь погибших защитников Ленинграда заложили в Пушкинском районе.

Фото: Музей городской скульптуры Петербурга