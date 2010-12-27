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Памфилова: по итогам выборов 8 сентября поданы 184 иска
Сегодня, 18:20
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nadezhda_sib

Памфилова: по итогам выборов 8 сентября поданы 184 иска

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Исковые заявления об отмене выборов всех уровней поступили из девяти регионов страны.

В среду, 2 октября, в Центральной избирательной комиссии РФ прошло расширенное заседание Научно-экспертного совета при ЦИК России, его возглавила Элла Памфилова.

Председатель ЦИК сообщила о том, что по итогам выборов всех уровней россияне подали 184 иска об отмене их результатов. Это касается девяти регионов России - Забайкальского края, Бурятии, Марий Эл, Тывы, Волгоградской и Ленинградской области, Москвы и Петербурга. Всего выборы 8 сентября прошли в 85 регионах. 

Памфилова отметила, что четыре иска подали по итогам выборов высших должностных лиц субъектов РФ - в Забайкальском крае и Петербурге. Судебные заседания по вопросу в Северной столице пройдут в октябре, а вот в Забайкалье уже прекратили рассматривать жалобы. 

Больше всего исков поступило по поводу муниципальных выборов, 133 из 165 касаются Петербурга. 

В обсуждении приняли участие политологи, представители политических партий, общественных организаций, независимые эксперты, члены ЦИК России и журналисты. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Макарова подали заявление в Следком за "вмешательство в выборы"

Фото: скрин из видео / cikrf.ru

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Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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