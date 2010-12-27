Памфилова: по итогам выборов 8 сентября поданы 184 иска

Исковые заявления об отмене выборов всех уровней поступили из девяти регионов страны.

В среду, 2 октября, в Центральной избирательной комиссии РФ прошло расширенное заседание Научно-экспертного совета при ЦИК России, его возглавила Элла Памфилова.

Председатель ЦИК сообщила о том, что по итогам выборов всех уровней россияне подали 184 иска об отмене их результатов. Это касается девяти регионов России - Забайкальского края, Бурятии, Марий Эл, Тывы, Волгоградской и Ленинградской области, Москвы и Петербурга. Всего выборы 8 сентября прошли в 85 регионах.

Памфилова отметила, что четыре иска подали по итогам выборов высших должностных лиц субъектов РФ - в Забайкальском крае и Петербурге. Судебные заседания по вопросу в Северной столице пройдут в октябре, а вот в Забайкалье уже прекратили рассматривать жалобы.

Больше всего исков поступило по поводу муниципальных выборов, 133 из 165 касаются Петербурга.

В обсуждении приняли участие политологи, представители политических партий, общественных организаций, независимые эксперты, члены ЦИК России и журналисты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Макарова подали заявление в Следком за "вмешательство в выборы".

Фото: скрин из видео / cikrf.ru